Japão confirma primeiro caso de Covid-19 no revezamento da tocha olímpica

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus, anunciou nesta quinta-feira (22) o primeiro caso de infecção detectado durante revezamento da tocha olímpica. Um homem que participou na ilha de Shikoku, na região oeste do Japão, testou positivo.

Seria um policial de cerca de 30 anos, um dia depois de ter trabalhado no controle de tráfico na passagem da chama pela cidade de Naoshima, na prefeitura de Kagawa. Os organizadores se comprometeram a trabalhar com as autoridades médicas japonesas para "organizar um revezamento da tocha seguro".

Os Jogos Olímpicos têm a cerimônia de abertura programada para o dia 23 de julho e a de encerramento em 8 de agosto. Este é o primeiro caso registrado no revezamento da tocha olímpica, que em algumas etapas teve a presença do público vetada pelo temor de propagação do novo coronavírus.

Na semana passada, o revezamento da tocha na cidade de Osaka aconteceu em um circuito fechado em um parque, sem a presença de público. Okinawa, no sul do Japão, e Matsuyama, na região oeste, cancelaram as etapas do revezamento devido ao aumento de casos de covid-19.

Estado de Emergência

Tóquio vai voltar ao estado de emergência nesta sexta-feira (23). Nas últimas 24 horas, a cidade registrou 843 novos casos do novo coronavírus, o maior número desde janeiro. O primeiro ministro do Japão, Yoshihide Suga, afirmou que a medida não vai ter impacto nos Jogos Olímpicos.