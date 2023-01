Janderson cita angústia por derrota do Ceará contra Ferroviário e relata foco por revanche

O atacante Janderson avaliou o desempenho em campo nesta segunda-feira (30) em coletiva pré-jogo em Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu. A equipe de Gustavo Morínigo entra em campo nesta terça-feira (31), pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

As equipes se enfrentaram recentemente pela Copa do Nordeste com o Ferroviário goleando o Ceará por 3 a 0. Para Janderson, o futebol proporciona oportunidades para revanches.

"Estou gostando, claro que ainda precisa melhorar muitas coisas. Tenho muito o que evoluir, como todo o grupo. Início de temporada, tivemos poucos jogos para ajustar, mas com o tempo, mais dias, nós iremos ajustando da melhor forma possível. A cada dia que passa, eu vou evoluindo mais, me cobrando mais para dar o melhor e ajudar o Ceará", disse.

Janderson Atacante do Ceará "Costumo dizer que o futebol é bom por isso. Proporciona outras oportunidades para enfrentar um adversário que ficamos angustiados pelo resultado. Estamos focados, vamos para o jogo para ganhar, para correr os 90 minutos e sair com a vitória"

O camisa 77 tem status de titular na equipe de Gustavo Morínigo, tendo participado das quatro partidas do Ceará na temporada. A condição física, de acordo com Janderson, se dá pelo preparo ao longo nas férias e o trabalho realizado pelos preparadores físicos do clube em sua chegada.

"Eu tava me cuidando muito nas férias, sabia que tinha que chegar bem, chegar para ajudar o Ceará. Estava fazendo alguns trabalhos específicos, fazendo academia, correndo de manhã, graças a Deus e toda a comissão técnica, os preparadores físicos do Ceará também, quando eu cheguei fizeram um excelente trabalho e estou com a parte física muito boa e estou podendo ajudar o Ceará da melhor forma", pontuou.

Diante do Maracanã, pelo Campeonato Cearense, Janderson balançou as redes pela primeira vez. Com o tento assinalado, todos os reforços de ataque do Ceará para 2023 marcaram gols. O atleta celebrou, ressaltando o alívio em marcar pelo novo clube.

"Estou muito feliz pelo primeiro gol aqui no Ceará. Nós, que somos atacantes, sempre ficamos nos cobrando, não só dar passes e assistências, mas fazer gol também. Esse gol deu um alívio para mim e fiquei ainda mais feliz pela vitória", finalizou.

Veja coletiva na íntegra