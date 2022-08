Jamie Carragher responde Cristiano Ronaldo após ser ignorado pelo atacante em jogo; entenda

Após ser ignorado pelo atacante Cristiano Ronaldo, do Manchester United, o ex-atleta e agora comentarista Jamie Carragher, ídolo do Liverpool, reforçou que o episódio mostra quem é o jogador. A situação ocorreu no aquecimento do jogo entre as referidas equipes, na última segunda-feira (22), no Old Trafford, pela 3ª rodada do Campeonato Inglês.

O episódio viralizou nas redes sociais. CR7 cumprimenta os comentaristas da transmissão da TV presentes à beira do gramado, mas não fala com Carragher, que tenta o contato em dois momentos.

Jamie Carragher Ex-jogador e comentarista esportivo “Eu fui ignorado porque estava certo sobre Cristiano Ronaldo desde o início. Ele ser ignorado por Erik ten Hag mostra que o técnico pensa a mesma coisa. Talvez os ex-ídolos do Manchester United (bajuladores) agora concordem comigo”.

Os ex-jogadores Roy Keane e Gary Neville, também comentaristas, foram cumprimentados. Ambos atuaram pelo Manchester United e são considerados ídolos na história recente da equipe inglesa.

Cristiano Ronaldo x Jamie Carragher

Em um programa esportivo da Inglaterra, nos últimos dias, Carragher declarou que Cristiano Ronaldo “é goleador, mas não é o mesmo jogador” e que “nenhum clube na Europa quer (o atacante)”. As declarações ocorreram após CR7 tentar sair do United, mas não conseguir até agora na janela.

Na partida contra o Liverpool, o atleta de 37 anos iniciou no banco de reservas e foi acionado apenas nos minutos finais, participando da vitória dos Reds por 2 a 1. O jogador é considerado uma lenda em Manchester, mas cogitou deixar o time após a não classificação para a Liga dos Campeões.