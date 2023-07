James Rodríguez vai para o São Paulo? Entenda como anda a negociação pelo jogador

Caso seja contratado pelo Tricolor, o jogador terá até o dia 8 de agosto para entrar no BID. Nesse caso, ele já estaria a disposição do técnico Dorival Júnior para jogar contra o Corinthians na Copa do Brasil.

Na Sul-Americana os prazos para inscrever jogadores são menores, pelo menos para as oitavas de final. Para jogar contra o San Lorenzo, no dia 3 de agosto, o jogador deverá ser inscrito no BID até este sábado, (29). Caso contrário, o meio-campista só estaria apto para atuar nas quartas de final, se o Tricolor passar pelos argentinos.