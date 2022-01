James Rodríguez salva vida de adversário que sofreu parada cardíaca e recebe homenagem

O meia colombiano James Rodríguez foi homenageado no Catar após ajudar no atendimento de um adversário que sofreu uma parada cardíaca dentro de campo. A situação envolveu o zagueiro malinês Ousmane Coulibaly, do Al Wakrah, que enfrentava o Al Rayyan, da 1ª divisão nacional.

Em comunicado oficial da equipe de resgate presente na partida, um dos médicos confirmou que James teve papel decisivo para salvar a vida do defensor. O incidente ocasionou o adiamento da partida, remarcada para a última segunda-feira (10).

"O médico do Al Wakrah, Mukhtar Shabaan, confirmou que James Rodríguez deu um passo importante para ajustar a posição da cabeça de Ousmane Coulibaly logo após este ter colapsado, para que pudesse respirar de forma adequada", publicou Al Rayyan através das redes sociais.

Na nova data, antes do reinício do jogo, os atletas prestaram uma homenagem ao meia, que tem passagens na Seleção da Colômbia. Em campo, o Al Rayyan venceu por 3 a 0 na Q-League.

