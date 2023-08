James Rodríguez desembarca em São Paulo e é recebido pela torcida tricolor

O colombiano James Rodríguez desembarcou em no aeroporto de Congonhas no fim da noite deste domingo (30). O meia foi anunciado como novo reforço do São Paulo após longa negociação. A torcida esteve no local para recepcioná-lo.

São Paulo e Corinthians decidem vaga para a final da Copa do Brasil, em jogo de volta marcado para o dia 16 de agosto. No confronto de ida, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu por 2 a 0. O time de James precisa de um gol para levar a decisão para os pênaltis. Se ganhar por dois ou mais gols de diferença, fica com a vaga. O duelo será no Morumbi.



Na chegada de James, a torcida do São Paulo não perdeu a chance de provocar os corintianos. Assim que o meia passou pelo saguão do aeroporto Internacional de Guarulhos, os torcedores passaram a cantar uma música fazendo uma comparação entre o novo reforço tricolor e Renato Augusto, destaque do rival paulista, dizendo que o camisa 8 do Corinthians nunca jogou com Benzema, ao lado de quem James atuou no Real Madrid.



O torcedor são-paulino está animado com a possibilidade de o jogador já poder atuar na partida de volta. Mas isso ainda não está decidido. Se ele ficar no banco, já será um avanço. James precisa voltar aos treinos e se preparar melhor fisicamente. Ele enfrenta dificuldades com lesões.



"Estou feliz. É uma oportunidade muito grande para mim e minha família. É uma fase nova na minha vida. Estou muito feliz e com muitas sensações boas. Sou um cara que gosta de jogar em time grande, e o São Paulo é um time grande", afirmou James sobre sua chegada ao clube do Morumbi. Sua chegada é tão importante que o próprio presidente do clube, Júlio Casares, esteve no aeroporto para recebê-lo.



O São Paulo disputa três competições: Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. Dorival Júnior será apresentado ao colombiano nesta segunda-feira. Na quinta, o time enfrenta o San Lorenzo, fora de casa, pelo torneio sul-americano.



Após sair do aeroporto, James Rodríguez fez contato com o único jogador do elenco do São Paulo com quem já atuou. Em rápida conversa por telefone, o colombiano conversou com o lateral e capitão Rafinha, que foi companheiro de James no período em que o meia da Colômbia atuou no Bayern de Munique.



Após a partida do São Paulo contra o Bahia pelo Brasileirão no último fim de semana, Rafinha assumiu que James entrou em contato com ele perguntando sobre o São Paulo e que estava muito feliz com a escolha do colombiano por atuar no clube do Morumbi.