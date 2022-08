Jael viaja ao Sul para evoluir tratamento e avalia retorno ao Ceará: “espero voltar esse ano”

O atacante Jael, do Ceará, viajou para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para intensificar o tratamento e acelerar o retorno aos gramados. Nos últimos meses, esteve no departamento médico devido lesão no tendão de Aquiles, que necessitou de uma cirurgia. O atleta estava em transição e recebeu a liberação do clube para a viagem.

“A expectativa é grande (pela volta), espero poder voltar esse ano ainda. A gente está no meio de duas competições importantes, almeja grandes conquistas. A recuperação está boa, vim trabalhando bastante durante esses sete meses. Espero estar voltando o mais rápido possível”, afirmou ao ge.

A última partida de Jael com a camisa alvinegra foi no dia 5 de dezembro de 2021, quando esteve em campo no empate sem gols com o América-MG, pela 37ª rodada da Série A. O atacante tem contrato até fim de 2022, com time cearense detendo 80% dos direitos econômicos.

Legenda: Jael buscou intensificar o tratamento da lesão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Foto: arquivo pessoal

“Os fisioterapeutas do Ceará queriam que eu fizesse as palmilhas lá, mas como eu conheço o trabalho, eu pedi para o clube me liberar e vir para Porto Alegre para fazer as palmilhas”, explicou ao ge.

Ao todo, Jael soma 35 partidas pela equipe, com cinco gols. Aos 33 anos, é uma das alternativas ofensivas do elenco alvinegro ao lado de: Dentinho, Erick, Iury Castilho, Jhon Vásquez, Matheus Peixoto, Mendoza e Zé Roberto.

