Jael tem a chance de se firmar no ataque do Ceará na reta final da Série A?

O Ceará tem 10 rodadas das Série A para definir seu futuro na competição e um centrovante mais efetivo e decisivo pode ajudar o Vovô na conquista de seu principal objetivo, que é a permanência. Hoje o Vovô é o 14º colocado com 33 pontos. E o centroavante Jael pode finalmente ter uma sequência de jogos pelo Vovô na ausência de Cléber?

Jael foi titular diante do Bahia e foi importante na criação do gol de Mendoza, dando preciso passe para ele. Além disso, o camisa 9 finalizou algumas vezes com perigo, com em cobrança de falta que o goleiro defendeu.

E com a suspensão de Cléber, ao ser expulso diante do Bahia, Jael deve ser titular contra o Fluminense, no domingo (31), às 16 horas no Castelão pela 29ª rodada, jogando sua segunda partida seguida.

A sequência e sua atuação pode ajudar para ele seja mantido, por mais que não seja garantido pelas mudanças de Tiago Nunes a cada jogo. E nos 10 jogos que comandou até então, o treinador deu uma sequência de 3 jogos para ele e quatro para Cléber, e uma chance para Gabriel Santos.

Revezamento

Jael foi titular contra Grêmio, Santos e Chapecoense (marcando de pênalti o gol da única vitória na Era Tiago Nunes), Cléber diante de (Inter, Atlético/MG, São Paulo e Bragantino), um jogo para Gabriel Santos (Palmeiras) e revezou Cléber e Jael como titular nas duas partidas seguintes, contra Juventude e Bahia).

Números

Na Série A, Jael atuou em 16 jogos sendo apenas 5 como titular e 485 minutos, com 2 gols marcados e duas assistências. A média de minutos do camisa 9 em campo é de 30 minutos. No ano, são 28 jogos e 5 gols marcados.