Jael retorna ao departamento médico do Ceará com nova lesão; veja atletas do DM

O atacante Jael retornou ao departamento médico do Ceará com um edema na panturrilha direita. Sem entrar em campo em 2022, após recuperação pós-cirúrgica de contusão no tendão de Aquiles, o atleta tinha se recuperado, foi relacionado para uma partida, mas agora teve uma nova contusão.

O boletim do DM foi divulgado no último sábado (10), antes do jogo contra o Santos, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série A. Com 33 anos, o centroavante tem contrato até o fim do ano.

A última partida com a camisa alvinegra foi em 5 de dezembro de 2021, no empate sem gols com o América-MG, pelo Brasileirão. Ao todo, Jael participou de 35 partidas pelo Vovô, com cinco gols.

O DM do Ceará conta também com o lateral-esquerdo Kelvyn, o volante Rodrigo Lindoso e o atacante Matheus Peixoto. Confira os detalhes das lesões do departamento médico.

Boletim do CESP do Ceará

Rodrigo Lindoso: em transição.

Kelvyn: edema na panturrilha direta.

Jael: edema na panturrilha direita.

Matheus Peixoto: entorse no tornozelo direito.