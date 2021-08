Jael posta treino de cobrança de falta no Ceará e alfineta árbitro Vuaden; veja lance

O atacante Jael utilizou as redes sociais e relembrou o fim do jogo com o Flamengo neste domingo (22), quando o árbitro Leandro Pedro Vuaden (Fifa) encerrou a partida com uma falta em prol do Ceará próxima da grande área. O centroavante alvinegro brincou que a partida, que terminou 1x1, foi encerrada por medo da arbitragem de deixá-lo na cobrança.

“Certeza que o árbitro de hoje assistiu esse vídeo, ficou com medo e acabou o jogo antes de eu bater a falta. Firme e constante”, publicou na conta oficial do Instagram com um vídeo de um gol dele.

O lance em questão ocorreu durante um treino da delegação no CT do Palmeiras, em São Paulo. Na ocasião, o atleta de 32 anos acertou a batida no ângulo esquerdo.

A cobrança de falta é uma das características do jogador. No jogo de ida da final da Copa do Nordeste, balançou as redes do Bahia com chute forte e decretou a vitória em Salvador por 1 a 0.

Na atual temporada, soma 17 exibições e quatro tentos. Com contrato até o fim de 2022, Jael teve passagens pelo departamento médico e ainda não conseguiu se firmar como titular do Ceará.