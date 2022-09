Jael pede desculpa após polêmica com torcedor do Ceará e afirma: 'não dei o resultado que gostaria'

O atacante Jael, do Ceará, utilizou as redes sociais nesta terça-feira (27) para se desculpar com o clube e os torcedores após discutir com um alvinegro no Instagram e afirmar que estava 'contando os dias' para encerrar o contrato no Vovô, que é encerrado em dezembro de 2022.

Jael Atacante do Ceará "Sou muito grato pelo Ceará Sporting Club ter aberto as portas para mim, mas infelizmente a minha passagem aqui não têm sido como eu gostaria e nem como a torcida gostaria. Eu e minha família criamos verdadeiros laços aqui e estamos vivendo dias muito felizes em família apesar de tudo. Se eu não dei o resultado que gostaria, não foi por falta de vontade ou esforço, sempre tentei dar o meu melhor, mas infelizmente lesões acontecem e saem do controle".

No fim, reforçou o pedido por perdão. "Para todos que se sentiram incomodados peço novamente que me desculpem pela forma que me expressei", afirnou. O centroavante de 33 anos também ressaltou que não está satisfeito devido ao desempenho e ao período ausente dos gramados por conta de lesões.

"Ninguém sabe o sofrimento e os sentimentos de um atleta, que está a tanto tempo sem poder fazer o que mais gosta, que é jogar. Algumas pessoas pensam que é confortável para nós, atletas, ficarmos lesionados, sentindo dores e impossibilitados de poder jogar. Ninguém gosta dessa situação, nem o torcedor, nem o clube e nem o atleta", declarou.

Entenda a polêmica

O atacante Jael discutiu com um torcedor do Ceará nas redes sociais nesta segunda-feira (26). Após completar um ano sem marcar gols pelo time alvinegro, em período que envolveu uma lesão grave, um usuário do Instagram chamou o rendimento de ‘piada’. E o centroavante respondeu a situação.

Jael Atacante do Ceará “Deve ser algum frustrado que postou isso, com certeza queria estar no meu lugar. Não precisa postar babaquice pra ter curtidas e comentários. Doentes mentais usando telefone. Relaxa amigo, só faltam mais três meses. Estou contando os dias assim como vocês”.

A afirmação irritou parte da torcida. Jael tem contrato até o fim de 2022, mas ainda não atuou no ano.

Após recuperação pós-cirúrgica de contusão no tendão de Aquiles, o atleta tinha se recuperado, foi relacionado para uma partida, mas teve uma nova contusão em setembro, um edema na panturrilha.

A última partida com a camisa alvinegra foi em 5 de dezembro de 2021, no empate sem gols com o América-MG, pelo Brasileirão. Contratato em 2021, ao todo, participou de 35 partidas pelo Vovô, com cinco gols e três assistências.