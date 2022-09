Jael diz que está 'contando os dias' para sair do Ceará ao responder torcedor: 'faltam 3 meses'

O atacante Jael discutiu com um torcedor do Ceará nas redes sociais nesta segunda-feira (26). Após completar um ano sem marcar gols pelo time alvinegro, em período que envolveu uma lesão grave, um usuário do Instagram chamou o rendimento de ‘piada’. E o centroavante respondeu a situação.

“Deve ser algum frustrado que postou isso, com certeza queria estar no meu lugar. Não precisa postar babaquice pra ter curtidas e comentários. Doentes mentais usando telefone. Relaxa amigo, só faltam mais três meses. Estou contando os dias assim como vocês”, declarou nos comentários.

Legenda: Jael respondeu um torcedor do Ceará em uma publicação no Instagram Foto: reprodução / Instagram

A afirmação irritou parte da torcida. Jael tem contrato até o fim de 2022, mas ainda não atuou no ano.

Após recuperação pós-cirúrgica de contusão no tendão de Aquiles, o atleta tinha se recuperado, foi relacionado para uma partida, mas teve uma nova contusão em setembro, um edema na panturrilha.

A última partida com a camisa alvinegra foi em 5 de dezembro de 2021, no empate sem gols com o América-MG, pelo Brasileirão. Contratato em 2021, ao todo, participou de 35 partidas pelo Vovô, com cinco gols e três assistências.