Jael completa um ano sem marcar pelo Ceará; veja números do atleta

O atacante Jael chegou neste domingo (25) a incômoda marca de um ano sem marcar com a camisa do Ceará. Enfrentando lesões, o centroavante esteve à disposição do time alvinegro em apenas uma oportunidade na temporada, ficando no banco de reserva na derrota para o arquirrival Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro, em 14 de agosto.

Contratado em 2021 para ser uma das soluções do setor ofensivo alvinegro, Jael marcou apenas cinco gols em 35 partidas pelo clube. A última vez que balançou às redes pelo Ceará foi na vitória contra a Chapecoense, em 25 de agosto de 2021, 22ª rodada.

Aos 33 anos, Jael recuperou-se de lesão no tendão de aquiles, mas foi recentemente diagnosticado com edema na panturrilha direito, atrasando o retorno do atleta aos gramados. A última partida do atleta aconteceu em 5 de dezembro de 2021, quando disputou nove minutos no empate do Ceará contra o América-MG pela 37ª rodada do Brasileirão.

Veja números de Jael pelo Ceará (2021–2022)

35 jogos

5 gols

3 assistências

