Jackson, ex-Fortaleza, interessa a cinco clubes, entre eles, Botafogo e Vasco

O zagueiro Jackson, que deixou o Fortaleza no fim da Série A em dezembro, interessa a cinco clubes do futebol brasileiro. Os clubes interessados, segundo o Futebol Latino são: Botafogo, Vasco, Chapecoense, CSA e Ponte Preta. Das cinco equipes do futebol brasileiro, apenas o Botafogo está na Série A do Brasileiro.

O defensor, que disputou 50 partidas com a camisa do Leão, fez parte do elenco que conquistou vaga na Copa Sul-Americana, em 2019, e do grupo que conquistou, neste ano, o acesso à Libertadores. Na atual temporada, o zagueiro disputou 11 partidas, entre Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileirão.

Clubes

Aos 31 anos de idade, Jackson já tem no currículo clubes importantes como São Paulo (na categoria de base), Internacional, Náutico, Goiás, Palmeiras, Bahia e o próprio Fortaleza.