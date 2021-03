Jackson é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

O zagueiro Jackson já está regularizado pelo Fortaleza. Um dia depois de renovar contrato, o defensor leonino teve o nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol e está regularizado, podendo estrear hoje contra o Atlético, pela 1ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense, às 15 horas no Domingão, em Horizonte.

Embora o jogo marque a estreia do Leão no Estadual, o clube já entrou em campo duas vezes pela Copa do Nordeste, com Enderson Moreira utilizando, Quintero e Wanderson como dupla de zaga nos dois jogos que fez, diante do CRB (1x0 em casa) e Sampaio Corrêa (2x0 no Maranhão). Portanto, o clube ainda não sofreu gols em 2021.

Jackson foi reintegrado ao elenco na terça-feira, 8. Ele não treinava desde o início de março, pois estava sem contrato, período que foi sondado pelo Vasco.