Já classificada, Inglaterra confirma favoritismo e vence Malta nas Eliminatórias da Euro

A Inglaterra, que já estava classificada para a Eurocopa de 2024, confirmou o favoritismo e derrotou a modesta seleção de Malta por 2 a 0 nesta sexta-feira (17), como atacante Harry Kane marcando seu 62º com a camisa dos 'Três Leões'. Os ingleses, invictos, contam com seis vitórias e um empate no Grupo C, do qual também têm a liderança assegurada.

O time do técnico Gareth Southgate, finalista da última edição da Euro, encerrará sua participação nas Eliminatórias contra a Macedônia do Norte.

Como foi o jogo

Um gol contra do zagueiro maltês Enrico Pepe e outro de Kane decidiram a partidas em grandes emoções no estádio de Wembley, em Londres. A Inglaterra fez seu primeiro jogo em casa desde 2017 sem disparar um chute a gol no primeiro tempo.

Faltando 13 minutos para o apito final, Rice marcou o que seria o terceiro gol dos ingleses, mas o lance foi anulado por impedimento de Kane.