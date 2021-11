Já classificada e na liderança do Grupo D, com 18 pontos, a França não teve dificuldade em bater a Finlândia por 2 a 0, com gols de Benzema e Mbappé. Destaque mesmo para a Ucrânia, que conseguiu uma vaga na repescagem ao vencer a Bósnia por 2 a 0. Os ucranianos somam 12 pontos, contra 11 dos finlandeses.

Outros jogos

Em um jogo muito equilibrado, Bélgica e País de Gales empataram por 1 a 1. De Bruyne abriu o placar, mas Moore deixou tudo igual e confirmou a presença da equipe galesa na repescagem, com a segunda posição do Grupo E, com 15 pontos, um a menos do que a República Tcheca, que venceu a Estônia por 2 a 0. A seleção belga tem 20, na liderança isolada.

Com os últimos resultados, aumentou o número de seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022. São eles: Holanda, Inglaterra, Sérvia, Croácia, Espanha, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França e Suíça, além de Brasil.