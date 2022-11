Ituano x Vasco: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ituano e Vasco entram em campo neste domingo (6), às 18h30 de Brasília, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), para disputar a 38ª e última rodada da Série B do Brasileirão. As duas equipes lutam por uma vaga na elite do futebol brasileiro no próximo ano.

O Ituano, mandante nesta partida, está atualmente na quinta colocação, somando 57 pontos em 37 jogos disputados. Na última rodada a equipe venceu o Londrina por 2 a 0, jogando fora de casa. Já o Vasco ocupa atualmente a quarta colocação da Série B, com 59 pontos somados em 37 partidas. A equipe vem de derrota para o Sampaio Corrêa por 3 a 2, jogando em casa. A distância entre as duas equipes é de apenas dois pontos. Portanto, quem vencer esta partida garante o acesso. Em caso de empate, o Vasco fica com a vaga.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo e pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ituano: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo e Roberto; Caíque, Lucas Siqueira e Gérson Magrão (Lucas Nathan); Gabriel Barros, Léo Ceará e Aylon. Técnico: Carlos Pimentel.

Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor; Yuri e Andrey Santos; Marlon Gomes, Nenê e Figueiredo; Eguinaldo (Raniel). Técnico: Jorginho.

ITUANO X VASCO | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 06/11/2022 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Kleber Lucio Gil (FIFA-SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA-RN)