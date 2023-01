Ituano x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras enfrenta o Ituano nesta quarta-feira (25), pelo Campeonato Paulista de 2023. A partida ocorre no estádio Novelli Júnior, em São Paulo, às 19h30, pela 4ª rodada da competição estadual.

Na tabela, o Verdão está na 3ª posição do Grupo D, com cinco pontos, enquanto o Galo de Itu é o 4º do Grupo C, com três. Pelo regulamento, o torneio tem quatro chaves, cada uma com quatro times, e os participantes enfrentam os rivais dos demais chaveamentos, classificando só os dois primeiros.

Logo, Palmeiras e Ituano estão fora da zona de classificação no momento. Até o momento, os donos da casa empataram os três jogos realizados e buscam o primeiro triunfo. No caso alviverde, o time do técnico Abel Ferreira quer melhorar o rendimento no Paulistão: tem uma vitória e dois empates.

No planejamento, o Palmeiras também foca na Supercopa do Brasil, onde enfrenta o Flamengo na final, sábado (28), no Mané Garrincha, em Brasília, às 16h30. Por isso, deve poupar alguns atletas.

Onde assistir?

O jogo tem transmissão do Premiere, do serviço de streaming Paulistão Play e do Youtube Paulistão.

Palpite

Escalações

Ituano | Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo e Mário Sérgio; André Luiz, Person e Lucas Siqueira; Gabriel Barros, Saraiva, Yago e Paulo Victor. Técnico: Carlos Pimentel.

| Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo e Mário Sérgio; André Luiz, Person e Lucas Siqueira; Gabriel Barros, Saraiva, Yago e Paulo Victor. Técnico: Carlos Pimentel. Palmeiras | Weverton; Garcia, Kuscevic, Luan e Vanderlan; Jailson, Atuesta e Bruno Tabata; Breno Lopes, López e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica | Palmeiras x Ituano

Competição: Campeonato Paulista de 2023 - 4ª rodada

Local: Estádio Novelli Júnior, em São Paulo

Data: 25 de janeiro, quarta-feira.

Horário: 19h30

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Amanda Pinto Matias

Quarto árbitro: Pablo Rodrigo Soares de Oliveira

VAR: Adriano de Assis Miranda