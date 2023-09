Itália x Ucrânia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Itália e Ucrânia entram em campo nesta terça-feira (12), às 15h45 de Brasília, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA), para disputar a sexta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo C.

A Itália ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação. Já a Ucrânia está na vice-liderança, na segunda posição do Grupo C.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Itália: Gigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco; Sandro Tonali, Bryan Cristante e Nicolò Barella; Matteo Politano, Ciro Immobile e Mattia Zaccagni.

Ucrânia: Georgiy Bushchan; Yukhym Konoplia, Illia Zabarnyi, Mykola Matvienko e Vitaliy Mykolenko; Oleksandr Zinchenko e Taras Stepanenko; Georgiy Sudakov, Viktor Tsygankov e Roman Yaremchuk; Mykhaylo Mudryk.

ITÁLIA X UCRÂNIA | FICHA TÉCNICA

Competição: sexta rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

Data: 12/09/2023 (terça-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)