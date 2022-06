Itália x Hungria: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nesta terça-feira (7), Itália e Hungria se enfrentam pela segunda rodada do Grupo C da Liga das Nações. A bola rola às 15h45, no estádio Dino ManuzziArena, em Cesena, na Itália.

Em busca da primeira vitória, os italianos estrearam empatando em 1 a 1 diante da Alemanha. A situação dos húngaros é mais confortável, já que miram a segunda vitória consecutiva para se manterem na liderança do grupo.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

PALPITES PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Itália: Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Biraghi; Cristante, Tonali, Frattesi; Politano, Scamacca, Raspadori. Técnico: Roberto Mancini

Hungria: Gulacsi; Lang, Orban, At. Szalai; Nego, A. Nagy, Schafer, S. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai. Técnico: Marco Rossi.

Ficha técnica | Itália x Hungria

Local:Stadio Dino Manuzzi, em Cesena, na Itália.

Data: 07/06/2022 (terça-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)