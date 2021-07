Itália x Espanha: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Eurocopa define o primeiro finalista nesta terça-feira (6), com o duelo entre as seleções da Itália e Espanha. A partida ocorre às 16h (de Brasília), no estádio de Wembley, na Inglaterra, com transmissão em tempo real do Diário do Nordeste.

Em caso de empate no tempo regulamentar, há prorrogação. Na persistência da igualdade, a decisão será nos pênaltis.

A equipe nacional que avançar terá pela frente o vencedor da outra chave: Inglaterra ou Dinamarca. Os times se enfrentam na quarta (7), às 16h, também em Wembley.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e o SporTV, com tempo real do Diário do Nordeste.

Escalação

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson Palmieri; Barella, Jorginho e Verratti; Chiesa, Immobile e Insigne.

Técnico: Roberto Mancini.

Espanha: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte e Jordi Alba; Koke, Busquets e Pedri; Gerard Moreno, Morata e Dani Olmo. Técnico: Luis Henrique.

Estratégias

As duas seleções chegam para a partida em grande fase na Eurocopa. Com três títulos, a Espanha sonha em chegar na decisão para brigar pelo tetracampeonato, apesar do sentimento da comissão técnica de orgulho pelos resultados recentes.

"Estamos muito orgulhosos. Seria ridículo pensar que nós, ou qualquer um dos semifinalistas, assinaríamos para chegar tão longe agora. Todos nós queremos chegar à final e vencer", declarou o treinador Luis Enrique.

No lado italiano, a seleção é apontada como a grande sensação da competição ao lado da semifinalista Inglaterra. O técnico Roberto Mancini buscou afastar qualquer favoritismo e ressaltou a qualidade do adversário.

"Sabemos que não será tão fácil, que temos que fazer um bom jogo, porque a Espanha é um grande rival. Estamos na semifinal da Eurocopa e é muito pouco provável que se enfrente uma equipe de pouca qualidade", destacou.

Itália x Espanha

Estádio: Wembley, na Inglaterra

Horário: 16h (de Brasília) desta terça-feira (6)

Árbitro: Felix Brych (ALE)

VAR: Marco Fritz (ALE)

