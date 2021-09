Itália x Bulgária: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na Europa retomam as disputas nesta quinta-feira (2). Itália e Bulgária se enfrentam pela 4ª rodada do Grupo C. O jogo ocorre às 15h45 (de Brasília), na estádio Artemio Franchi, em Florença-ITA.

Na tabela de classificação, a Itália está na liderança com nove pontos. A Bulgária surge na 4ª posição, com um. A chave é completada por: Suíça, Irlanda do Norte e Lituânia.

O líder avança direto para o Mundial, que será realizado no Catar. O vice-líder participa da repescagem em busca da vaga.

Palpites

inter@

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Escalação

A provável escalação de Itália é: Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci e Emerson; Jorginho, Verratti e Barella; Chiesa, Insigne e Immobile. Técnico: Roberto Mancini.

A provável escalação da Bulgária é: Mihaylov; Karagaren, Hristov, Antov, Bozhikov e Nedyalkov; Malinov, Kostadinov e Chochev; Despodov e Delev. Técnico: Yasen Petrov.

Itália x Bulgária

Estádio: Artemio Franchi, em Florença-ITA.

Horário: 15h45 (de Brasília) desta quinta-feira (2).