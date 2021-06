Itália vence Turquia por 3 a 0 e estreia na Eurocopa com vitória

Na partida de abertura da Eurocopa, a Itália venceu a Turquia, por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma. Sob os olhares de 12.916 torcedores, incluindo as ilustres presenças do cantor Andrea Bocelli e dos ex- jogadores Alessandro Nesta e Francesco Totti, Demiral (contra), Insigne e Immobile marcaram os gols que garantiram o triunfo da Seleção Italiana na 1ª rodada.

O duelo foi de total domínio dos italianos. Com chances claras ao longo da partida, a Itália esbarrou na boa atuação de Cakir, goleiro da Turquia. No entanto, o arqueiro não foi capaz de evitar os tentos de Demiral, Insigne e Immobile no 2° tempo.

Liderança do Grupo A

O resultado positivo garantiu a liderança provisória do Grupo A da Eurocopa aos italianos, com três pontos. País de Gales e Suíça, presentes no grupo, se enfrentam neste sábado (12), às 10h, em duelo válido pela 1ª rodada.

Próximo adversário

A Seleção Italiana volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 16h, contra a Suíça. O Grupo Globo (SporTV e TV Globo) transmite, com exclusividade, todos os confrontos da Eurocopa 2020.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte