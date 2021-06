Itália vence Suíça por 3 a 0, assume liderança da Eurocopa e garante vaga nas oitavas de final

A Itália está nas oitavas de final da Eurocopa. Os italianos venceram, nesta quarta-feira (16), a Suíça por 3 a 0, chegaram aos seis pontos e a liderança do Grupo A da competição continental e garantiram vaga na próxima fase do torneio. Manuel Locatelli (2x) e Immobile marcaram os gols da partida.

🇮🇹 Italy become the first team to reach the Round of 16. Bravo, @azzurri 👏👏👏#EURO2020 | #ITA