Itália domina, vence EUA e conquista medalha de bronze no Campeonato Mundial de Vôlei feminino

A Itália venceu os Estados Unidos neste sábado (15) por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/15 e 27/25, e conquistou a medalha de bronze do Campeonato Mundial de Vôlei feminino. O duelo aconteceu no Omnisport Apeldoorn, em Apeldoorn, na Holanda.

O time italiano contou com o brilho da oposta Egonu. Com 25 pontos, foi a maior pontuadora da partida.

Nesta edição de Campeonato Mundial, as italianas somaram 10 vitórias em 12 jogos. As únicas derrotas foram para o Brasil na 2ª fase (3×2) e na semifinal (3×1).

Na história do Mundial, a Itália conquistou medalha de ouro (2002), prata (2018) e bronze (2022). A decisão do torneio acontece neste sábado, às 15h (horário de Brasília), entre Brasil e Sérvia. O duelo será transmitido na TV Verdes Mares, no SporTV e em Tempo Real pelo Diário do Nordeste.

