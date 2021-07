Itália vence Espanha nos pênaltis e se classifica para a final da Eurocopa 2021

Os italianos sofreram, mas conseguiram vencer a Espanha nas cobranças de pênaltis, depois de 120 minutos muito desgastantes em campo, na primeira seminifinal da Eurocopa 2021, em Wembley, na Inglaterra. Depois de 1 a 1 no tempo normal e 4 a 2 nas penalidades, a Itália aguarda o vencedor entre Inglaterra e Dinamarca, nesta quarta-feira (7), às 16h, também em Wembley.

O jogo

No primeiro tempo, as duas seleções tiveram chances de gol. Pela Itália, por exemplo, logo no ínicio do jogo, o volante Barella arriscou para o gol, acertou a trava esquerda, mas estava em posição irregular. A resposta espanhola veio 10 minutos depois, com Ferrán Torres. O atacante aproveitou vacilo da zaga adversária e arriscou, à direita do goleiro Donnarumma.

Aos 24 minutos, em nova chegada da Espanha, Olmo aproveita sobra de bola dentro da área e chuta da marca do pênalti, para grande defesa de Donnarumma. Outro lance importante aconteceu no final do primeiro tempo, desta vez com jogada do italianos. O lateral Emerson chuta cruzado e acerta a trave de Simón.

Emoção no segundo tempo

Legenda: Chiesa comemora primeiro gol da partida Foto: Divulgação/Uefa

Os gols foram guardados para a etapa complementar. A Itália saiu na frente com chute de Chiesa. Durante contra-ataque, o atacante recebeu passe de Immobile nas costas da zaga, ajeita o corpo e chuta no canto esquerdo de Simón.

Depois de abrir o placar, a Itália cedeu espaço para os espanhóis. O atacante Morata, que entrou no segundo tempo, fez tabela com Olmo, saiu na cara do gol e apenas tocou no canto direito de Donnarumma.

Legenda: Morata entra no segundo tempo e marca gol de empate para a Espanha Foto: Divulgação/Uefa

Prorrogação

A disputa foi parar na prorrogação e a Espanha começou impondo mais pressão e com algumas chegadas perigosas. A Itália tentou mais ações no segundo tempo e chegou a ter um gol anulado de Berardi. O atacante recebe impedido e marca. A arbitragem anula imediamente, sem necessidade de consulta ao VAR.

Pênaltis

Itália

x Locatelli

v Belotti

v Bonucci

v Bernardeschi

v Jorginho

Espanha

x Olmo

v Gerard Moreno

v Thiago Alcântara

x Morata

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte