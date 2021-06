Itália vence Áustria na prorrogação e avança às quartas da Eurocopa

Em jogo de 120 minutos, a Itália sofreu, mas superou a Áustria no estádio Wembley, em Londres, por 2 a 1, pelas oitavas da Eurocopa. Com o resultado, os italianos avançam às quartas e espera o vencedor da partida entre Bélgica e Portugal, que acontece neste domingo, às 16h.

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio, com postura mais defensiva da Áustria, esperando as ações da Itália. No segundo tempo, a Áustria avançou as linhas, chegou com mais perigo e teve um gol anulado pelo VAR, aos 19 minutos. Alaba recebeu cruzamento da direita e cabeceou por cima de Donnarumma. A bola chegou para Arnautovic, impedido, que finalizou pro gol.

Prorrogação

O primeiro gol italiano saiu logo no início da prorrogação. Aos cinco minutos, Chiesa recebeu passe açucarado da Spinazzola, dominou e chutou forte de esquerda, sem chance para Bachmann. O placar foi ampliado aos 14 minutos, com chute cruzado do volante Pessina. A Áustria descontou com o atacante Kalajdzic.

Escalação

Áustria (4-3-3): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautović.

Técnico: Franco Foda

Itália (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Barardi, Immobile e Insigne.

Técnico: Roberto Mancini