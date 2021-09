Itália, Espanha, Alemanha e Bélgica vencem nas Eliminatórias; Inglaterra empata

Itália, Espanha, Alemanha e Bélgica venceram, nesta quarta-feira, em mais uma rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar do ano que vem. Entre os favoritos, apenas a Inglaterra decepcionou, ao empatar com a Polônia.



Em Régio da Emília, pelo Grupo C, a Itália marcou quatro vezes no primeiro tempo e goleou a Lituânia por 5 a 0. Kean fez dois, Utkus marcou contra, Raspadori e Di Lorenzo completaram o placar



Os italianos lideram com 14 pontos, contra oito dos suíços, enquanto irlandeses e búlgaros somam cinco cada e os lituanos apenas perderam suas partidas.



Espanha

No Grupo B, a Espanha, em ritmo de treino, passou por Kosovo, no campo do adversário, por 2 a 0, com gols de Fornals e Torres. Já a Suécia foi surpreendida, ao perder como visitante para a Grécia por 2 a 1.



Os espanhóis estão em primeiro com 13 pontos, enquanto os suecos pararam com nove, seguidos pelos gregos, que soma seis. Kosovo, com quatro, e Geórgia apenas um, completam a classificação.



Bélgica, terceira na Copa de 2018, foi econômica e bateu Belarus, por 1 a 0, com Dennis Praet. País de Gales e Estônia ficaram no 0 a 0. Com isso, o Grupo E tem os belgas com 16 pontos, à frente de checos e galeses, que soma sete cada. Belarus tem três e Estônia apenas um.

Legenda: A Alemanha comemora gol de Serge Gnabry na vitória diante da Islândia Foto: Divulgação / UEFA



Pela chave J, a Alemanha passou fácil pela Islândia, como visitante, ao marcar 4 a 0 e ainda perder um pênalti com Goretzka. Gnabry abriu o placar, aos cinco minutos, após completar jogada rápida de todo o ataque. Ruediger aumentou com uma bela cabeçada, aos 24.



Na etapa final mais dois gols, mas poderiam ter sido muito mais. Sane fez o terceiro, após lindo chute de canhota e Timo Werner, depois de perder duas excepcionais oportunidades, completou a goleada.



O grupo ainda registrou mais dois empates: Armênia 1 x 1 Liechtenstein e Macedônia do Norte 0 x 0 Romênia. Os alemães acumulam 15 pontos, contra 11 dos armênios e dez dos romenos. Macedônia (9), Islândia (4) e Liechtenstein (1) completam o grupo.

Tropeço inglês



No duelo mais equilibrado e vibrante da rodada, a Inglaterra estava à frente no placar até os 47 minutos da etapa final, com um gol de Keane, de fora da área, mas viu a Polônia, empurrada pelo lotado estádio de Varsóvia, empatar com Szymanski, de cabeça.



Outros dois duelos do grupo: Albânia 5 x 0 San Marino e Hungria 2 x 1 Andorra. Com estes resultados, os ingleses somam 16 pontos, contra 12 da Albânia e 11 da Polônia. Hungria acumula 10, Andorra 3 e San Marino ainda não acumulou pontos