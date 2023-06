Itália derrota Holanda e fica em 3º lugar na Liga das Nações da UEFA

A seleção da Itália derrotou a Holanda por 3 a 2, neste domingo (18), e ficou com o terceiro lugar desta edição da Liga das Nações da Uefa. O time italiano não se intimidou diante da torcida contra, no Estádio De Grolsch Veste, na cidade holandesa de Enschede, e dominou o anfitrião durante a maior parte do confronto.

Dimarco, Frattesi e Chiesa garantiram a vitória dos visitantes num jogo movimentado, principalmente no segundo tempo, quando a Holanda esboçou reação e quase buscou o empate nos minutos finais. Bergwijn e Wijnaldum balançaram as redes para a equipe da casa.

O JOGO

Depois da dura eliminação para a Espanha, na semifinal, o técnico Roberto Mancini resolveu fazer mudanças drásticas na equipe italiana. E fez sete alterações no time titular. Um dos que foi mantido na equipe foi o defensor Rafael Toloi, brasileiro naturalizado italiano. Jorginho, outro jogador do Brasil com naturalização italiana, não saiu do banco de reservas

Legenda: Itália iniciou a partida com diversas mudanças no time titular. Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP

E, com estas novidades em série na equipe, a Itália mudou totalmente de postura em campo e abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo. Após cruzamento da direita na área, Retegui errou a tentativa de bicicleta e a bola sobrou para Dimarco encher o pé e mandar para as redes.



Embalada, a Itália já vencia por 2 a 0 antes de completar 20 minutos de jogo. Depois de jogada pela esquerda, um bate-rebate deixou a bola nos pés de Frattesi que, sem marcação, não teve problemas para ampliar a vantagem dos italianos, aos 19.

Legenda: Segundo gol logo no começo da partida deu tranquilidade aos italianos. Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Com desempenho abaixo do esperado, a Holanda parecia desmotivada em campo. Sua única chance de perigo nos primeiros 45 minutos aconteceu com Gakpo. Aos 40, o atacante do Liverpool bateu na saída do goleiro, mas mandou para fora.

Legenda: Holandeses enfrentaram muitas dificuldades na primeira etapa. Foto: Koen van Weel / ANP / AFP



O segundo tempo foi mais movimentado, com a Holanda atendendo aos pedidos das arquibancadas e entrando definitivamente no jogo. Aos 23 minutos, Bergwijn diminuiu a vantagem dos italianos. Sem se abater pela reação dos donos da casa, a Itália seguia melhor em campo e aumentou a contagem apenas três minutos depois, com Chiesa.

Legenda: Diante do seu torcedor, seleção holandesa acumulou duas derrotas na fase final da Liga das Nações. Foto: Koen van Weel / ANP / AFP

A Holanda teve grande chance de esquentar de vez o jogo aos 36, quando Weghorst aproveitou rebote após cobrança de falta e mandou para o gol. O lance, contudo, foi anulado com ajuda do VAR por impedimento. Wijnaldum, aos 43, ainda conseguiu balançar as redes e diminuir o placar, mas já era tarde demais para sonhar com uma virada.