Isaquias Queiroz disputa vaga para final do C1 1000m: confira horário e onde assistir

Isaquias Queiroz vem forte para a semifinal do C1 1000m. O principal nome da canoagem de velocidade brasileira se classificou com tranquilidade nas eliminatórias, com larga vantagem para o segundo colocado, o chinês Hao Liu. Agora, o baiano de Ubaitaba espera garantir vaga para a final da modalidade.

O canoísta brasileiro terá entre os concorrentes o multicampeão alemão Sebastian Brendel. Além de Brendel, Isaquias também precisará ficar atento à outra semifinal, onde corre o cubano Fernando Jorge, ouro no C2 1000.

C1 1000M MASCULINO - SEMIFINAL 2:

S. Brendel (Alemanha) C. Scheibner (Alemanha) J. PELIER (Cuba) I. QUEIROZ (Brasil) S. Tarnovschi (Moldávia) B. Adolf (Hungria) P.F. Zheng (China) C. Fitzpatrick (Canadá)

A disputa está agendada para 21h44 (horário de Brasília) desta sexta-feira (6), em Sea Forest Waterway, com transmissão do Grupo Globo (TV Globo e Sportv).

Ficha técnica | Veja horário, local e onde assistir

Local : Sea Forest Waterway, na Baía de Tóquio, no Japão

: Sea Forest Waterway, na Baía de Tóquio, no Japão Horário : 21h44 (de Brasília)

: 21h44 (de Brasília) Transmissão: TV Globo e SporTV 2

