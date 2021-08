Isaquias e Godmann vencem bateria e avançam às semifinais do C2 1000m

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann não deram sopa ao azar e venceram a bateria de quartas de final da categoria C2 1000m, da canoagem masculino.

Com o resultado, eles passaram às semifinais da modalidade, que serão disputadas no dia 03/08, com horário a ser definido.

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann fecharam com o tempo de 3m48s611. Foram cinco duplas brigando pelas três vagas disponíveis em cada uma das duas baterias das quartas.

Brasileiro eliminado

A mesma sorte não teve o brasileiro Vagner Souta, que chegou em apenas 3º lugar na sua bateria e foi eliminado da categoria K1 1000m.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte