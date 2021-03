Isaque detalha estilo de jogo e explica acerto com Fortaleza: "ofereceram um projeto bacana"

Uma estreia no Clássico-Rei de sábado (20) e antes da apresentação oficial. O meia Isaque chegou ao Fortaleza e foi relacionado, ganhando os primeiros nove minutos no novo clube. Revelado pelo Grêmio, acertou empréstimo até o fim de 2021 e ressaltou que o acerto da proposta foi imediato.

“Estava sendo bem utilizado (no Grêmio), mas nos ofereceram um projeto bacana no Fortaleza e optei por vir porque acredito que será uma boa oportunidade. Sobre as instalações, estou gostando bastante. Já conheci praticamente tudo”, explicou.

Com 23 anos, revelou ter boas referências do futebol nordestino. “O convite surgiu após o primeiro jogo da pré-Libertadores, quando iniciaram as conversas. Desde o princípio eu gostei da cidade e do clube em si. A gente que está no Sul escuta falar bem sobre os clubes do nordeste”, afirmou.

Legenda: Isaque foi reserva do Grêmio na temporada passada Foto: Lucas Uebel / Grêmio

A expectativa tricolor com Isaque é ganhar mais uma peça ofensiva no elenco. Natural de São Paulo, o jogador declarou que tem uma posição principal, mas pode desempenhar mais funções.

“Eu sou mais um meia que gosta de pisar na área. No Grêmio, muitas vezes fiz a função de 9, era um ‘falso 9’. Eu gosto de fazer, mas na minha função de origem sou meia-atacante”, completou.

O próximo jogo do Fortaleza é nesta terça-feira (23) contra o Santa Cruz, às 21h30, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. Com condições físicas, o meia deve ser relacionado novamente.