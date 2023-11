Ironman 70.3 acontece neste domingo em Fortaleza; veja programação

A semana promete muita agitação em Fortaleza. Pela oitava vez, a capital cearense será o palco de um dos maiores eventos endurance do mundo com a realização do Itaú BBA IRONMAN 70.3 Fortaleza – Latin American Championship. Mais de mil triatletas, entre profissionais e amadores, de 21 países, participarão da prova na Nova Beira-Mar. Por isso, os próximos dias deverão transformar a rotina da cidade com a chegada dos competidores e seus familiares, abertura do IRONMAN Village e ajustes finais para a prova no dia 19.

A prova terá as largadas a partir das 5h30 e os competidores terão pela frente 1,9 km de natação, 90,1 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, todas com largada e chegada na arena montada na Nova Beira-Mar. O evento classificará atletas para o Mundial IRONMAN 70.3 do ano que vem, na Nova Zelândia, sendo três de cada gênero entre os profissionais e 75 nas diversas categorias amadoras de Faixa Etária. A Elite ainda dividirá uma premiação de 50 mil dólares, cerca de 250 mil reais.

Outra atração entre os amadores, essa exclusiva para as mulheres, é que as cinco primeiras colocadas de cada categoria terão vagas no 2024 VinFast IRONMAN World Championship, em Nice, na França, no dia 22 de setembro do ano que vem. Os competidores enfrentarão 1,9 km de natação, 90,1 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, num traçado rápido e, normalmente, com bastante vento e calor.

Legenda: Corrida é uma das etapas da prova. Foto: Fábio Falconi / Unlimited Sports.

Já a programação oficial começará na quinta-feira, dia 16, com a abertura do IRONMAN Village, e início da entrega de kits, ambos a partir das 14h. Os kits, aliás, poderão ser retirados até as 13h do sábado, véspera da prova. No sábado ainda acontecerão outras duas atrações: o IRONKIDS, às 8h, e a Coletiva de Imprensa com destaques profissionais às 10h no estande do Itaú BBA montado dentro IRONMAN Village.

IRONKIDS

Em uma etapa repleta de atrações, com a presença de profissionais, amadores e o status de Campeonato Latino-Americano, o Itaú BBA IRONMAN 70.3 Fortaleza ainda abrirá espaço para os futuros triatletas, incentivando a prática esportiva para crianças de 6 a 12 anos. No dia 18, véspera da prova, as atenções estarão voltadas para os pequenos com a mais uma edição do Itaú BBA IRONKIDS Brasil, programada para às 8h, em um circuito montado na Nova Beira-Mar. próximo à Área de Transição.

A retirada de kits da etapa será no IRONMAN Village, montado na Av. Beira-Mar, no estande do SAC – Atendimento ao Atleta. A programação é a seguinte: quinta-feira, dias 16, das 14h às 18h, e sexta-feira, dia 17, das 9h às 18h. Não haverá entrega de kits no dia da prova.

Desde sua criação, o IRONKIDS tem sido um dos destaques nas etapas do Itaú BBA IRONMAN 70.3 e no Itaú BBA IRONMAN Brasil. Ele tem como meta incluir as crianças de 2 a 12 anos no esporte e propagar a tolerância, o respeito, a união e os valores que giram em torno do espírito esportivo. De forma lúdica e divertida, os atletinhas têm contato com o esporte participando de baterias de corridas, cada uma adequada à respectiva faixa etária: 200 m (2 a 5 anos), 400 m (6 a 9 anos) a 600 m (10 a 12 ). Os percursos são monitorados e com total segurança para que possam se divertir.

Legenda: Evento tem categoria exclusiva para a criançada. Foto: Fábio Falconi / Unlimited Sports.

O espírito é totalmente participativo e, por isso mesmo, não há classificação ou tempos. Todos recebem suas medalhas para alegria de pais e familiares apaixonados e orgulhosos. Além de encantar a todos em cada cidade-sede, o evento ainda possibilita um momento de descontração para os papais e mamães que competirão no dia seguinte.

NÚMEROS DE FERRO

Para proporcionar uma experiência única, segura e prazerosa, o evento conta com uma infraestrutura de alto nível e que acaba contribuindo para a movimentação financeira na cidade. Isso porque serão mais de mil pessoas no staff, seja para o atendimento antes, durante e depois da prova. Na parte médica, serão oito médicos, 12 enfermeiros e 10 técnicos de enfermagem, além de seis ambulâncias com UTI Móvel e seis motolâncias. No pós prova, a fisioterapia terá dez profissionais e 28 estudantes.

Um evento que reúne homens e mulheres de ferro só poderia ter números expressivos. Na parte de hidratação, por exemplo, serão quase 76 mil copos de água, sem falar de 8.200 garrafinhas de água para o ciclismo, 5.100 garrafinhas de isotônico DUX e 698 garrafas de dois litros de refrigerante. Para manter numa temperatura agradável, serão usados 3.800 toneladas de gelo.

Para o percurso, a organização utilizará 2.700 metros de grades e 3.500 cones, e ainda contará com 380 agentes de trânsito para garantir a fluidez e a menor interferência no dia a dia dos moradores de Fortaleza, em especial na Nova Beira-Mar.

Legenda: Estrutura da prova será montada na Avenida Beira-Mar. Foto: Fábio Falconi / Unlimited Sports.

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Fortaleza - Latin American Championship é organizado pela Unlimited Sports, com Title Sponsor Itaú BBA, patrocínio da Prefeitura de Fortaleza, Track Field, Omint, Fit Food, Xiaomi, Heineken 0.0 e copatrocínio Dux, Aquasphere, Boali, Avenue e Oakberry.

PROGRAMAÇÃO DA PROVA

16 de Novembro

14h – 19h - IRONMAN Village - Av. Nova Beira-Mar

14h – 18h - Entrega de Kit

17 de Novembro

9h – 19h - IRONMAN Village – Av. Nova Beira-Mar

9h – 18h - Entrega de Kit

18 de Novembro

8h - IRONKIDS – Av. Nova Beira-Mar

9h – 19h - IRONMAN Village - Av. Nova Beira-Mar

9h – 13h - Entrega de Kit

10h - Coletiva de Imprensa - Atletas Profissionais - IRONMAN Village

19 de Novembro

7h – 17h30 - IRONMAN Village – Av. Nova Beira-Mar

4h – 5h30 - Acesso dos Atletas à Área de Transição - Transição (Av. Nova Beira-Mar)

5h30 - Largada Elite Masculina – Av. Nova Beira-Mar

5h35 - Largada Elite Feminina - Av. Nova Beira-Mar

5h45 – 6h10 - Largada Amadores - formato "Rolling Start" - Av. Nova Beira-Mar

10h30 - Premiação - Top 3 - Chegada (Av. Nova Beira-Mar)

17h30 - Premiação Faixa Etária – Av. Nova Beira-Mar

18h30 - Distribuição de Vagas IRONMAN 70.3 World Championship - Av. Nova Beira-Mar

Mais informações no site oficial do evento.