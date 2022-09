Iron Macho tem início nesta segunda (5) e percorrerá 1.600 km do litoral do Nordeste

A 8ª edição do Iron Macho, a maior Kite Trip em extensão do mundo, tem início nesta segunda-feira (5) no litoral nordestino e se estenderá até 30 de setembro (sexta-feira). Percorrendo mais de 1.600 km do Nordeste, o evento terá etapas na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí e no Maranhão.

A edição 2022 terá mais de 130 inscritos, com 17 países sendo representados no evento. Atletas dos Estados Unidos, Holanda, Canadá, Alemanha, França, Itália, Austrália, Peru, Portugal, entre outros países, participarão do Iron Macho. Nesta segunda-feira, o trajeto será da praia de Tambaba-PB até a praia de Camaratuba-PB.

No Ceará, o evento irá passar no dia 15 de setembro, começando em Canoa Quebrada e terminará no dia 23 de setembro, em Camocim.

Dentre os participantes do Iron Macho, a austríaca Stella Tehani representa a classe feminina e será uma das principais estrelas da competição.

Veja a programação

Legenda: Iron Macho (8ª edição) percorrerá 1.600 km do litoral do nordeste brasileiro Foto: Divulgação

Serviço

Evento: Iron Macho (8ª edição)

Data: 05/09 a 30/09

Local: Tambaba-PB a Ilha de Santana-MA

Inscrições e informações: (85) 98842-7472

