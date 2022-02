Irmão de Taison, do Internacional, é morto em praia de Florianópolis

O irmão do jogador Taison, do Internacional, Leandro Barcellos Freda, foi morto no domingo (20), em uma praia de Florianópolis, em Santa Catarina. O homem, de 39 anos, tentou invadir um apartamento e foi imobilizado por moradores durante a madrugada, conforme nota da Polícia Militar.

Segundo o G1, o atleta foi liberado das atividades do clube e viajou para Pelotas-RS, onde aguarda o corpo do familiar. Até o momento, a investigação segue em curso e ainda não resultou em prisões.

As câmeras do local são analisadas. Um laudo médico também será emitido com a causa da morte.

Nas redes sociais, Taison lamentou o episódio: "Nando, não precisava ser assim tão cedo. Irei sentir tua falta, nas lembranças ficarão apenas nossos momentos juntos, ‎e‎ do‎ teu‎ sorriso‎ largo‎,‎ aliás,‎ o‎ mais‎ parecido‎ com‎ meu‎”, publicou em conta oficial.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte