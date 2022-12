Irmã de Pelé revela última conversa que trocou com Rei em despedida no hospital

A irmã de Pelé, Maria Lúcia do Nascimento, 78, revelou última conversa que teve com o Rei do Futebol, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pouco antes da morte dele, na quinta-feira (29). Em entrevista ao g1, contou que ele morreu "em paz" e que estava tranquilo com a despedida.

Pelé faleceu na quinta, aos 82 anos, após ter falência múltipla de órgãos em decorrência do avanço do câncer de cólon que o craque tratava desde o ano passado.

“Ele estava tranquilo, graças a Deus, acho que sabendo do processo, da caminhada dele. Todos nós vamos um dia, mas ele teve o tempo de Deus para que quando fosse, fosse tranquilo e em paz, junto com os filhos e os netos", disse.

Maria Lúcia Irmã de Pelé "Falei: ‘logo eu volto’. E ele disse: ‘tá bom’. Então falei: ‘Fica com Deus’ e ele respondeu: ‘obrigado, vai com Deus’. Foi assim a última vez que eu falei com meu irmão."

“Quando Deus chama, a gente deve estar preparado para dizer: chegou a minha hora”, acrescentou Maria Lúcia.

Mãe de Pelé não sabe da morte do filho

Maria Lúcia ainda compartilhou que não sabe dizer se sua mãe, Dona Celeste, 100, tem consciência da morte do filho. Conforme informações da ESPN, a matriarca está "no mundinho dela".

Maria Lúcia Irmã de Pelé "Nós conversamos, mas ela não sabe. Ela está bem, mas está no mundinho dela. Ela não está sabendo. Ou sabe. Às vezes, eu falo: 'Celestica, o Dico está assim'. Ela abre o olho, e eu falo: 'Vamos rezar por ele'. Mas ela não está consciente".

Além disso, Lúcia contou que, no último dia 21 de dezembro, quando visitou o irmão no Hospital Albert Einsten, sentiu que ele "estava partindo".

"Está sendo muito difícil. Não somos eternos, mas essa notícia de que ele estava nos deixando deixou o coração muito apertado. É muito difícil. Mas está na mão de Deus. Estivemos com ele. Ele próprio já sentia. Estava tranquilo. Conversamos um pouco. Com ele, eu via que ele sentia. Sabia que estava partindo. Como ele é muito religioso, quando ele conversava comigo, ele falava que estava na mão de Deus", relatou a irmã do ex-jogador da seleção brasileira.

