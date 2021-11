Irlanda do Norte x Itália pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Irlanda do Norte e Itália jogam nesta segunda-feira (15), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Windsor Park, Belfast (Irlanda do Norte). A partida é válida pela 10ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

E a disputa está acirrada pela vaga direta. Itália e Suíça lideram o grupo C das Eliminatórias, com 15 pontos cada. Então, além da vitória, os italianos precisam torcer contra a Suiça ou emplacar um bom saldo de gols no confronto diante da Irlanda do Norte, que tem apenas 8 pontos.

Onde assistir

A transmissão da partida será da TNT e Estádio TNT Sports.

Palpites para Irlanda do Norte e Itália

Prováveis escalações

Irlanda do Norte

Peacock-Farrell; Cathcart, Jonny Evans e McNair; Dallas, McCann, Davis, Saville e Lewis; Washington e Magennis. Técnico: Ian Baraclough.

Itália

Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Emerson Palmieri; Barella, Jorginho e Locatelli; Chiesa, Belotti e Insigne. Técnico: Roberto Mancini.

Ficha Técnica

Local: Estádio Windsor Park, Belfast (Irlanda do Norte)

Estádio Windsor Park, Belfast (Irlanda do Norte) Data e horário: 15/11/2021, às 16h45 (de Brasília)

15/11/2021, às 16h45 (de Brasília) Árbitro: István Kovács (ROM)

István Kovács (ROM) Assistentes: Vasile Florin Marinescu (ROM) e Ovidiu Artene (ROM)