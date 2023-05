Inzaghi destaca peso de Inter x Milan na Liga dos Campeões: 'Não é um dérbi, é o dérbi'

O dérbi entre Internazionale e Milan, marcado para às 16h desta quarta-feira (10), pelas semifinais da Liga dos Campeões, é tratado com o devido peso por Simone Inzaghi, treinador da Inter. Com sete clássicos de Milão no currículo desde que assumiu o comando, no meio de 2021, o ex-atacante reconhece a série de duelos iniciada nesta semana como a mais importante, diante da possibilidade de voltar a disputar a taça mais desejada da Europa. Desde a temporada 2009/2010, ano em que foi campeã, a Inter não chega à decisão.

"O jogo não é um dérbi, é o dérbi. Estou bastante tranquilo porque tenho visto os meninos trabalharem concentrados. Todos sabemos o quanto é importante para nós, para o clube e para os torcedores. Queremos enfrentá-lo da melhor forma possível", acrescentou.

Inzaghi tem três vitórias, dois empates e duas derrotas contra os rivais, mas não se apoia no retrospecto positivo. No jogo desta quarta, no San Siro, com mando do Milan, ele espera um time equilibrado, com capacidade de levar a emoção necessária para dentro do gramado, sem se perder na euforia.

"Não temos que ter medo, temos que querer com muita gana. Esperamos que esses dois jogos possam nos dar a final que em agosto era apenas um sonho. Agora, estamos a 180 minutos dela. A equipe é boa emocionalmente, teremos que usar muito a cabeça e o coração. Do coração, não tenho dúvidas, teremos que ser bons em usar a cabeça", afirmou o treinador.

A última vez que Inter de Milão e Milan fizeram um dérbi na Liga dos Campeões foi em 2005, nas quartas de final, ocasião em que os milanistas levaram a melhor com um 5 a 0 no placar agregado, após triunfos por 2 a 0 e 3 a 0 nas partidas de ida e volta. O Milan ainda chegou à final daquela edição e perdeu o título para o Liverpool.