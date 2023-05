Invicto na Série A2, Fortaleza feminino vence UDA e conquista liderança do Grupo B

O Fortaleza venceu a UDA-AL em jogo da quarta rodada do Brasileirão Feminino A2. As equipes se enfrentaram neste sábado (6), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. As Leoas venceram por 1 a 0, gol de Jaque. Com o resultado, a equipe manteve a invencibilidade e subiu para a liderança do Grupo B.

Em jogo equilibrado, o primeiro tempo entre os times terminou sem gols. O tento da vitória veio apenas na última etapa, dos pés da capitã Jaque. Depois, as tricolores administraram a partida e conquistaram a vitória.

CAMPANHA

Ao todo, o Fortaleza comandado por Guilherme Giudice tem três vitórias (JC, Sport e UDA) e um empate (Esmac). A equipe chegou aos 10 pontos nesta primeira fase, que ainda tem outras três rodadas. JC e UDA são segundo e terceiro colocados, respectivamente, com sete pontos cada. Veja tabela de jogos aqui.

PRÓXIMO DESAFIO

O próximo desafio das Leoas será diante do Botafogo-PB. O duelo será em casa, no CT Ribamar Bezerra, em Marcanaú. As equipes se enfrentam no próximo sábado (13), a partir das 15h (de Brasília), em jogo válido pela quinta rodada da Série A2.