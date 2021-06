Invicto com o Fortaleza, Vojvoda é eleito o melhor treinador do Brasileirão pela 3ª rodada seguida

O início do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro tem sido espetacular. Com três vitórias, o Tricolor está 100% e é o líder da competição. O bom desempenho passa diretamente pelo trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda, que foi eleito o melhor treinador da rodada pela 3ª vez seguida.

A escolha ocorre pelo perfil oficial do Brasileirão nas redes sociais, através de votação popular. O treinador argentino segue imbatível e foi o vencedor das três rodadas iniciais, escolhido após as vitórias sobre Atlético-MG, Internacional e Sport.

Além do técnico, são escolhidos também os melhores jogadores de cada posição, que formam a Seleção da Rodada. E outro destaque do Fortaleza que está presente: Tinga. Embora seja lateral-direito de origem, ele foi escalado como zagueiro, posição em que vem atuando desde a chegada do novo comandante.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda conquistou mais uma vitória à frente do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

Neste fim de semana, o time dos destaques foi formado com Everson, Matheuzinho, Réver, Tinga e Filipe Luis; Jair, Gerson, Taison e Vitinho; Bruno Henrique e Caio Paulista.

O Fortaleza volta a jogar pelo Brasileirão nesta quinta-feira (17), para enfrentar o Atlético-GO, às 19 horas, no estádio Antônio Accioly, fora de casa.