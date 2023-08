Investigado, Lucas Paquetá tem depoimento adiado em caso de violações de apostas esportivas

O depoimento de Lucas Paquetá para a federação inglesa de futebol (FA) foi adiado e ainda não há uma data definida para o brasileiro se apresentar à instituição. O jogador deve prestar esclarecimentos sobre as violações de apostas esportivas. A federação investiga apostas que foram feitas por pessoas próximas ao jogador.

As apostas teriam sido feitas numa partida em que o jogador brasileiro levou um cartão amarelo durante o jogo. O Manchester City, que negociava com o atleta, desistiu da contratação e aguarda o desfecho das investigações. O atacante Ivan Toney, do Brentford, recentemente foi suspenso por infringir as regras que proíbem qualquer atleta de envolvimento com apostas esportivas.

Na Inglaterra, os jogadores são proibidos de apostar, independente de sue envolvimento no jogo apostado. No início de abril, a Premier League aprovou a retirada dos patrocínios de bancas de apostas da frente das camisas. Os clubes que ainda não retiraram, terão até o fim da temporada 2025/26 para fazer isso.

O brasileiro foi titular na vitória do West Ham contra o Chelsea, no último domingo (20). O placar foi encerrado em 3 a 1 e Lucas Paquetá contribuiu com um gol no triunfo. A próxima partida do brasileiro está marcada para esse sábado (26), às 13h30 (de Brasília), contra o Brighton, pela Premier League.