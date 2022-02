Investidor do Atlético Cearense, atacante Ari jogará pelo clube

O experiente atacante Ari, investidor do Atlético Cearense, agora também é jogador do clube. Aos 36 anos e retornando do futebol europeu, ele reforça a equipe para a temporada 2022.

O clube destacou em postagem em suas redes sociais o acerto com o "dono" do clube, ressaltando sua experiência para ser o "homem gol" da equipe.

Jogador e investidor? Temos! O atacante Ari e o novo reforço do Atlético para a temporada 2022. Ari volta ao Brasil após uma carreira de muito sucesso na Europa, especialmente na Rússia, onde é ídolo e defendeu inclusive a seleção nacional.#ArigoollSports #AvanteÁguia pic.twitter.com/e3oqz4r67N — FC Atlético Cearense (@FCAtleticoce) February 7, 2022

Após 12 anos atuando na Rússia, Ari não teve seu contrato renovado com o Lokomotiv Moscou, que o havia emprestado para o Krasnodar na temporada passada, e está sem clube desde julho do ano passado. Ele chegou a treinar com o elenco do Atlético para a disputa da Taça Fares Lopes do ano passado mas não entrou em campo.

No Estadual

O Atlético Cearense está em situação delicada no Campeonato Cearense e ameçado de rebaixamento. A Àguia é a 7ª colocada com 7 pontos, quatro pontos atrás do Iguatu, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O time interiorano é o próximo adversário do Atlético no Estadual. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira (8), às 15h30 no Domingão, em Horizonte (CE). Restam apenas 4 rodadas para o fim da 1ª Fase.

Além do Campeonato Cearense, o Atlético jogará a Série C do Campeonato Brasileiro.