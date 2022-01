Internazionale x Lazio: onde assistir, horário, palpites e escalações

Internazionale e Lazio se enfrentam neste domingo (9), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA). A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano.

Os donos da casa estão na vice-liderança da competição, com 46 pontos em 19 partidas disputadas, atrás apenas dois pontos do Milan. Se vencer, volta ao topo do Italiano.

Já a Lazio é a 8ª colocada na tabela, com 32 pontos em 20 jogos. Busca somar mais vitórias para entrar no G4 do certame.

Onde assistir A partida será transmitida ao vivo pela plataforma Star + e Fox Sports. Palpites para o jogo inter@ Prováveis escalações Internazionale Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni e Dumfries; Barella, Brozovic, Vidal e Perisic; Correa e Lautaro Martinez. Técnico: Simone Inzaghi. Lazio Strakosha; Marusic, Felipe, Radu e Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson e Immobile. Técnico: Maurizio Sarri. FICHA TÉCNICA Jogo: Internazionale x Lazio

Internazionale x Lazio Data e horário: 9/01/2022, às 16h45

9/01/2022, às 16h45 Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

Giuseppe Meazza, em Milão (ITA) Onde assistir: Fox Sports e Star +

Fox Sports e Star + Árbitro: Luca Pairetto (ITA)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte