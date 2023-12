International Board recomenda testar expulsões temporárias no futebol profissional

A International Football Association Board (Ifab), órgão regulador das regras do futebol, recomendou testar as expulsões temporárias no futebol profissional durante sua reunião anual em Londres, uma iniciativa que visa reprimir condutas antidesportivas dos jogadores.

Em 2017, a International Board validou a implementação de expulsões temporárias com o objetivo de conter possíveis tensões no campo e melhorar o fair play nas categorias amador, juvenil, veterano e pessoas com deficiência, sujeito à aprovação de cada federação nacional e confederação. O futebol profissional atualmente não é afetado por esta medida, o que poderá mudar no futuro.

Em março

Os membros da diretoria da Ifab também apoiaram a proposta de que apenas o capitão da equipe pudesse abordar o árbitro em determinadas situações de jogo.

Estas propostas serão examinadas durante a assembleia geral anual do órgão em Glasgow, em março de 2024.

"A frustração dos torcedores é imensa ao ver um contra-ataque promissor abortado por uma falta tática. E a questão de saber se um cartão amarelo é suficiente para sancioná-lo nos leva a nos perguntar se o cartão branco (expulsão temporária) também não deveria ser uma boa opção", explicou Mark Bullingham, membro do conselho da IFAB e diretor geral da Federação Inglesa de Futebol.

Pierluigi Collina, presidente da comissão de arbitragem da Fifa, presente na subcomissão técnica da International Board, afirmou que o teste de

expulsão temporária no futebol profissional poderá ocorrer a partir da próxima temporada, sujeito à aprovação da assembleia geral do órgão em

março.

"O teste foi conclusivo nos amadores. Agora estamos falando de um nível muito superior, altamente profissional. Temos que desenvolver algo que funcione, que seja digno de um futebol de alto nível", explicou.