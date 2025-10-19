Internacional x Sport pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre essa partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Internacional x Sport se enfrentam neste domingo (19), em uma partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 17h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Internacional: Anthoni; Alan Rodríguez, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.
Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik.
INTERNACIONAL X SPORT | FICHA TÉCNICA
Competição: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Data: 19/10/2025 (domingo)
Horário: 17h30 (de Brasília)
Arbitragem de Internacional x Sport:
-
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
-
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
-
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)