Internacional x Sport pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre essa partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
Foto: Reprodução / Internacional

Internacional x Sport se enfrentam neste domingo (19), em uma partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 17h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR
Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Anthoni; Alan Rodríguez, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik.

INTERNACIONAL X SPORT | FICHA TÉCNICA
Competição: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Data: 19/10/2025 (domingo)
Horário: 17h30 (de Brasília)

Arbitragem de Internacional x Sport:

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

  • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Jogada

