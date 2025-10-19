Internacional x Sport pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Internacional x Sport se enfrentam neste domingo (19), em uma partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 17h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Anthoni; Alan Rodríguez, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik.

INTERNACIONAL X SPORT | FICHA TÉCNICA

Competição: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 19/10/2025 (domingo)

Horário: 17h30 (de Brasília)

Arbitragem de Internacional x Sport: