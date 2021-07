Internacional x Olimpia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Taça Libertadores segue com as disputas das oitavas de final nesta quints-feira (22) com a partida entre Internacional e Olimpia, do Paraguai. A partida ocorre às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre/RS.

O confronto é o segundo entre as duas equipes no processo eliminatório. Na ida, as equipes empataram sem gols no estádio Manuel Ferreira, em Assunção-PAR.

O time com melhor placar agregado ao término dos jogos avança às quartas. Em caso de igualdade, o regulamento prevê a disputa de pênaltis.

Palpites

inter@

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Fox Sports, além do Facebook Watch, na internet.

Escalação

A provável escalação do Internacional é: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto e Thiago Galhardo.

Técnico: Diego Aguirre.

A provável escalação do Olimpia é: Aguilar; Salazar, Salcedo, Alcaraz e Torres; Ojeda, Richard Ortiz, Orzusa e Derlis González; Recalde e Pitta.

Técnico: Sergio Órteman.

Internacional x Olimpia

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre/RS.

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (22).

Árbitro: Christian Ferreyra (URU).

VAR: Julio Bascuñan (CHI).