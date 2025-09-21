Diário do Nordeste
Internacional x Grêmio: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O clássico Grenal será disputado neste domingo
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional enfrenta o Grêmio pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília). A partida será no Beira-Rio em Porto Alegre (RS).

O Colorado tem 27 pontos e está em 12º na Série A. Já o Tricolor tem 25 pontos e está em 14º.

ONDE ASSISTIR

Premiere


PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho Mercado e Bernabei;
Thiago Maia, Alan Rodríguez (Bruno Henrique), Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado

Grêmio
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur Melo, Dodi e Willian;Cristian Olivera e Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Jogada

