Internacional x Grêmio: veja horário, onde assistir, palpites e escalação
Partida válida pela 24ª rodada da Série A
O Internacional enfrenta o Grêmio pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília). A partida será no Beira-Rio em Porto Alegre (RS).
O Colorado tem 27 pontos e está em 12º na Série A. Já o Tricolor tem 25 pontos e está em 14º.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Internacional
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho Mercado e Bernabei;
Thiago Maia, Alan Rodríguez (Bruno Henrique), Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado
Grêmio
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur Melo, Dodi e Willian;Cristian Olivera e Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes
Arbitragem
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)