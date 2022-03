Internacional x Grêmio: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Internacional recebe o Grêmio para mais um clássico Gre-Nal nesta quarta-feira (9). As equipes se enfrentam às 21 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. A partida ocorre após adiamento depois que o ônibus do tricolor foi atacado.

O Inter ainda amarga a eliminação precoce da Copa do Brasil. No Gauchão, a equipe vem de vitória diante do Aimoré, na rodada anterior. O Colorado está em terceiro na tabela, com 15 pontos. São quatro vitórias, três empates e duas derrotas.

O Grêmio é vice-líder com 18 pontos. Na campanha, são cinco vitórias, três empates e uma derrota. O grupo empatou em 1 a 1 com o Novo Hamburgo na décima rodada. A equipe também foi eliminada cedo da Copa do Brasil, quando perdeu de 3 a 2 para o Mirassol.

ONDE ASSISTIR

No canal Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Moisés; Gabriel, Liziero, Edenilson, Taison e Mauricio; David. Técnico: Alexander Medina

Grêmio: Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti, Campaz, Janderson e Rildo; Elias. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Grêmio

Data e hora: 9/03, às 21 horas (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte