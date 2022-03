Internacional x Grêmio: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo neste sábado (19), às 16h30 (horário de Brasília), contra o arquirrival Grêmio, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O duelo acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

A partida abre os duelos das semifinais do Estadual. O confronto da volta está marcado para quarta-feira (23), com mando de campo do Grêmio. O vencedor do confronto enfrenta o vencedor de Ypiranga-RS x Brasil de Pelotas.

Palpite para o jogo

inter@

Ficha técnica | Internacional x Grêmio

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 19/03/2022 (sábado)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Andre da Silva Bitencourt

Transmissão: RBS (TV Globo) e Premiere

Prováveis escalações

Internacional: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Paulo Victor; Gabriel, Liziero, Maurício, Edenílson e Taison; David. Técnico: Alexander Medina.

Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello, Lucas Silva, Campaz e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte